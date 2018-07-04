أوروغواي تتدرب من دون كافاني

المصدر: موسكو - وكالات

خاض منتخب أوروغواي الأول، أمس، حصة تدريبية جديدة غاب عنها مرة أخرى المهاجم إيدنسون كافاني، الذي يعاني من إصابة في ربلة الساق اليمنى «عضلة السمانة»، ما يثير الشكوك حول إمكانية لحاقه بمباراة منتخب بلاده أمام فرنسا في دور الثمانية بعد غدٍ. وأظهرت الفحوصات التي أجريت لكافاني، أول من أمس، إصابته بتمزق في ربلة الساق، خلال مباراة أوروغواي أمام البرتغال في دور الستة عشر يوم السبت الماضي.



ويمتلك كافاني حظوظاً ضعيفة في اللحاق بمباراة بعد غدٍ أمام «الديوك» الفرنسية في مدينة نيجني نوفغورود. ولم يستبعد كافاني بعد من حسابات أوسكار تاباريز، المدير الفني لأوروغواي، ولكن كل الأمور تشير إلى أن احتمالية ظهوره أمام فرنسا ضئيلة للغاية. وسيكون غياب كافاني، عن مباراة فرنسا بمثابة ضربة قوية لأوروغواي.