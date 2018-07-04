إنييستا يلقي كلمة الوداع

المصدر: برلين - د ب أ

ودّع أندريس إنييستا المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، مؤكداً أنه فخور بكونه لعب في واحدة من أفضل فترات الكرة الإسبانية في التاريخ.



وكان إنييستا أعلن اعتزاله الأحد الماضي، بعد أن ودّع المنتخب الإسباني منافسات كأس العالم من دور الستة عشر، عقب خسارته أمام المنتخب الروسي 3 - 4 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1/‏1.



وقال إنييستا، في خطاب مفتوح نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت: «أعتقد أنني كنت محظوظاً لتمكني من اللعب خلال واحدة من أفضل فترات كرة القدم الإسبانية، مع وجود جيل من اللاعبين الذين كانوا، وسيظلون، استثنائيين في جميع النواحي». وأضاف: «لقد حققنا أشياء عظيمة، أشياء حلمنا بها عندما كنا صغاراً، ولكننا عانينا خيبات أمل كبيرة، ومررنا بلحظات صعبة».



وتابع: «أودّ أن أشكر الجميع لأنهم جعلوني زميلاً جيداً في الفريق ولاعب كرة أفضل. كان شرفاً لي أن أتشارك معكم هذه السنوات».