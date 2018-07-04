لاعبو اليابان يذهلون العالم بعد الخروج المرّ

المصدر: موسكو - وكالات

لم تمنع مشاعر المرارة، التي سيطرت على المنتخب الياباني بعد خروجه من المونديال على يد بلجيكا في الوقت القاتل، من إسداء التحية بطريقة خاصة إلى البلد المضيف، قبل مغادرة روسيا إلى اليابان.

فقد كان من اللافت تنظيف لاعبي المنتخب الياباني غرفة الملابس بشكل كامل عقب المباراة، وقبل مغادرتهم إلى الفندق الذي يقيمون فيه، إذ بدت الغرفة كأنها لم تُستخدم من قبل.



ولم يكتفِ لاعبو المنتخب الياباني بذلك، بل ثبّتوا لوحة كرتونية صغيرة على منضدة وسط الغرفة، وقد كتب عليها بالروسية: «شكراً» (سباسيبا)، في لفتة تقدير واحترام لروسيا التي تستضيف البطولة.

وحظيت اللفتة اليابانية بتقدير كبير من المشجعي في مختلف أنحاء العالم، وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورة غرفة الملابس الخاصة بالمنتخب الياباني على نطاق واسع.