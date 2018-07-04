«قيصر»المكسيك يعلن الاعتزال

المصدر: سامارا - وكالات

خاض المدافع المكسيكي المخضرم رافايل ماركيز أول من أمس آخر مباراة له في مسيرته وذلك بقميص منتخب بلاده أمام البرازيل في دور الستة عشر لبطولة كأس العالم 2018. واعتزل ماركيز/‏39 عاما/‏، الملقب بـ «القيصر»، بعد عقدين من اللعب في أفضل مستويات الكرة العالمية وبعد أن خاض منافسات المونديال خمس مرات. وقال ماركيز بعد خسارة المكسيك أمام البرازيل: «لم تكن هذه هي النهاية التي كنت أتطلع إليها».

وشارك ماركيز أول من أمس في مباراته الأخيرة مع المنتخب المكسيكي محققاً إنجازاً جديداً في مسيرته، حيث أصبح اللاعب الأول في العالم الذي يشارك في خمس مباريات في دور الستة عشر للمونديال، كما أصبح أكبر اللاعبين سناً (39 عاماً و139 يوماً) الذي يخوض منافسات الأدوار الإقصائية. وكان ماركيز قد أنهى مسيرته مع الأندية ضمن صفوف أطلس المكسيكي. وتألق النجم المكسيكي المخضرم بين صفوف العديد من الأندية أبرزها موناكو الفرنسي وبرشلونة الإسباني، وقضى بين جدران الأخير أفضل سنوات مسيرته، حيث فاز معه بأربعة ألقاب في الدوري الإسباني «الليغا» ولقبين في دوري أبطال أوروبا.