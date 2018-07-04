سواريزيدافع عن ميسي

المصدر: نيغني نوفغورود - د ب أ

كشف لويس سواريز، نجم هجوم منتخب أوروغواي ، أنه تحدث مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، زميله في برشلونة، ليقدم له المساندة بعد خروجه مع منتخب بلاده من المنافسات .

وقال مهاجم منتخب أوروغواي: «بالطبع تحدثت معه، ولكن ما قلناه سيبقى أمراً خاصاً بنا»، وأضاف قائلاً خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في معسكر منتخب أوروغواي بمدينة نيغني نوفغورود : «من جانبي قدمت له المساندة لأنه صديقي، وهو قدم لي التهنئة على استمراري في المنافسة»، ودافع سواريز عن ميسي، الذي لم يتألق في المونديال، ولم يفلح في قيادة الأرجنتين للإفلات من الخروج المبكر من البطولة، حيث قال: «الأمر هنا يعتمد على الجماعية وليس على لاعب واحد فقط».