أوتشوا يتفوق على جميع الحراس

المصدر: موسكو - وكالات

رغم خروج المكسيك من مونديال روسيا في ثمن النهائي وترسخ عقدتها مع دور الـ 16، والذي خرجت منه لسابع دورة على التوالي، إلا أن المشاركة هذه المرة حملت نقاطاً إيجابية أبرزها حارس المرمى غييرمو أوتشوا الذي تفوق على جميع حراس المونديال، والأرقام لا تكذب.

رغم تلقي شباكه لهدفين في الشوط الثاني أمام البرازيل، إلا أن أوتشوا سجل رقماً مميزاً بنجاحه في التصدي لـ 8 كرات على مرماه من رفاق نيمار طوال 90 دقيقة، والرقم الوحيد الذي يتفوق على هذا الرقم هو رقم أوتشوا نفسه بعد أداء رائع أمام منتخب ألمانيا، وفقاً لحساب «أوبتا» الإحصائي على تويتر. وتصدى الحارس المكسيكي أمام الماكينات الألمانية لـ 9 كرات على مرماه.