كوريا لن تعاقب المشجعين

المصدر: سيئول - وكالات

قالت الشرطة أمس، إن اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم لا يريد معاقبة مشجعين ألقوا البيض على لاعبي المنتخب الوطني عند وصوله إلى البلاد بعد المشاركة في كأس العالم في روسيا. وخسرت كوريا الجنوبية أول مباراتين في دور المجموعات أمام السويد والمكسيك، ثم فجرت مفاجأة وفازت 2- 0 على ألمانيا في الجولة الأخيرة، لكن هذا لم يكن كافيا للتأهل لدور الستة عشر. ورغم أن الفوز على ألمانيا بطلة العالم 2014 نجح في تضميد بعض جروح الخروج المبكر الثاني على التوالي من كأس العالم، شعرت بعض الجماهير بالغضب من أداء الفريق وألقوا البيض على اللاعبين عندما اصطفوا لالتقاط صورة في مطار إنشيون.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول للشرطة في المطار قوله إن الاتحاد الكوري قرر أنه لا يريد معاقبة من ألقوا البيض.

وقالت مسؤول في شرطة المطار «في البداية سألنا عن نية الاتحاد الكوري لكرة القدم بشأن رغبته في معاقبة المخطئين قبل أن نبدأ تحقيقاتنا». وأضاف «إلقاء البيض يعد اعتداء لكنه أيضا جريمة لا يمكن معاقبة صاحبها دون اعتراض الضحية». ومنذ أربع سنوات وبعد الخروج المحبط من كأس العالم ألقى مشجعون الحلوى على اللاعبين وهو الأمر الذي يعتبر إساءة في كوريا الجنوبية.