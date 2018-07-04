«فيفا» يكشف عن فضيحة تذاكر

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس، عن إيقاف فينولد كومبس، رئيس اتحاد سانت فينسنت وجزر غرينادين، عن مزاولة أي نشاط متعلق باللعبة لمدة عامين.

وجاء قرار «فيفا» بسبب تورط المسؤول في عمليات بيع غير شرعية لتذاكر مونديال البرازيل 2014.



وأكد «فيفا»، في بيانه، أن لجنة الأخلاق التابعة له قررت أيضاً تغريم المسؤول 40 ألف دولار بسبب الواقعة نفسها.



وأشار البيان إلى أن كومبس أدين بانتهاك لوائح «فيفا» بشأن الرشى والفساد وتضارب المصالح والولاء، عبر بيع تذاكر تم شراؤها من قِبل الاتحاد التابع له، ومن خلاله شخصياً، كعضو في اللجنة الدائمة لـ«فيفا».