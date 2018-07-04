هوندايرفض مغادرة «الشمس المشرقة»

المصدر: روستوف - د ب أ

أكد اللاعب الياباني كيسوكي هوندا أنه لن يشارك مرة أخرى في بطولة كأس العالم وذلك بعد خروج منتخب بلاده أول من أمس من دور الستة عشر لمونديال 2018 بروسيا. وقال المهاجم الياباني (32 عاماً) عقب خسارة منتخب اليابان الملقب بـ «الشمس المشرقة» 2 - 3 أمام بلجيكا في ثمن نهائي المونديال: «هذا كان المونديال الأخير لي». ورغم ذلك، ترك هوندا الباب مفتوحاً أمام تمثيله للمنتخب الياباني مرة أخرى في المستقبل. وأصبح لاعب باتشوكا المكسيكي في المونديال الروسي أول لاعب ياباني يسجل أهدافاً في ثلاث نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم. وأحرز هوندا أربعة أهداف في نهائيات كأس العالم ليكون بذلك أفضل هدافي اليابان في المونديال.

وكان النجم الذي لعب لأندية عالمية كبرى، وكان سبباً في احتراف الكثير من لاعبي الجيل الحالي لليابان، يمنى النفس بأن يقود بلاده إلى تحقيق أفضل إنجاز في تاريخها في النهائيات بالوصول على الأقل إلى ربع النهائي.