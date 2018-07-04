إنريكي يحظى بثقة جمهور الماتادور

المصدر: مدريد - وكالات

اختار جمهور المنتخب الإسباني لويس إنريكي مدرب برشلونة السابق، لتولي زمام الأمور الفنية للماتادور، عقب الخروج من بطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا. وأجرت صحيفة «ماركا» تصويتاً للجمهور لاختيار المدير الفني المقبل للماتادور، حصل فيه لويس إنريكي مدرب برشلونة السابق على أعلى نسبة تصويت (38%). وجاء في المركز الثاني سانشيز فلوريس (11%)، بينما حل باكو خيميز في المركز الثالث (8%)، وذلك بعد مشاركة 150 ألف من الجمهور الإسباني. وفي نفس السياق، حصل المدرب الحالي لمنتخب إسبانيا فيرناندو هييرو على نسبة (4%).