رسمياً.. منتخب أوروبي في نهائي المونديال

المصدر: البيان الالكتروني

بعد ان أكملت إنجلترا عقد الفرق الثمانية الكبار على حساب كولومبيا بركلات الترجيح في ثمن نهائي مونديال روسيا، ضمنت القارة الأوروبية أن يكون أحد منتخباتها طرفا في المباراة النهائية لكأس العالم 2018 في 15 يوليو الحالي بموسكو.

وبعد تأهل إنجلترا على حساب كولومبيا، أصبح مضمونا أن تتأهل كرواتيا أو روسيا أو السويد أو إنجلترا إلى المباراة النهائية.بحسب سكاي نيوز عربية.

ويلتقي الفائز من كرواتيا وروسيا، مع الفائز من السويد وإنجلترا، وتحدد المباريات الثلاث المتأهل إلى المباراة النهائية.

وفي الجانب الآخر من ربع النهائي تلتقي بلجيكا مع البرازيل، وفرنسا مع الأوروغواي.

وهناك احتمال أن يكون النهائي العالمي أوروبيا خالصاً إن تمكنت فرنسا من هزيمة أوروغواي وبلجيكا من هزيمة البرازيل