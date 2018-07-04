إنجلترا تكمل عقد الثمانية الكبار في المونديال

المصدر: وكالات

أكملت إنجلترا عقد الفرق الثمانية الكبار في مونديال روسيا 2018 بعد فوزها على كولومبيا بركلات الترجيح 4-3

وتعادل المنتخبان الانجليزي والكولومبي 1-1 في الوقتين الاصلي والاضافي من آخر مباريات الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا ، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.

وبدت انجلترا في طريقها الى حسم اللقاء بعدما تقدمت بهدف لهاري كاين في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، لكن كولومبيا خطفت التعادل اثر ركنيتها الأولى في اللقاء عبر ييري مينا (93)

وخاض المنتخبان شوطين إضافيين وبقي التعادل سيد الموقف، فاحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للإنجليز.