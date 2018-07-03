هكذا تنبأ القط "أخيل" بنتيجة مواجهة سويسرا والسويد

المصدر: البيان الالكتروني

تنبأ عراف مونديال روسيا القط "أخيل"، بفوز المنتخب السويسري على نظيره السويدي، في المباراة التي ستجمعهما اليوم، في مدينة سان بطرسبورغ في ثمن نهائي مونديال 2018.

ويقدم لـ "أخيل" وعاءان فيهما ذات الطعام، وفي كل واحد منهما علم إحدى الدولتين المشاركتين في المباراة، ووعاء المنتخب الذي يبدأ "أخيل" بالأكل منه هو المرشح للفوز بالمباراة.

وخلال تنبئه بالفائز من مباراة سويسرا والسويد، أكل "أخيل" من الوعاء الذي وضع فيه العلم السويسري، وهو ما يعني أنه يتنبأ بفوز الأخير.

ووقالت "روسيا اليوم" إن تنبؤات "أخيل" أصابت في 4 مباريات من أصل 5.