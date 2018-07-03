رواد فضاء يحتفلون بفوز الدب الروسي

المصدر: موسكو - د ب أ

احتفل رواد فضاء روس في محطة الفضاء الدولية بانتصار منتخب بلادهم لكرة القدم على إسبانيا في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا. وقالت رائدة الفضاء الروسية أوليغا ارتيميف من داخل محطة الفضاء الدولية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هذا انتصار تاريخي».

وتغلب المنتخب الروسي أول من أمس على نظيره الإسباني، أحد المرشحين للفوز بالمونديال، في دور الستة عشر للبطولة بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1 / 1.

ونشر أحد المقاطع المصورة «فيديو» يظهر خلال رائدا الفضاء الروسيان، اوليغا ارتيميف وسيرجي بروكوبيف وهما معلقان في الهواء ويشاهدان المباراة عبر شاشة أحد الحواسيب الآلية.