كافاني سليم والفحص الأخير يحدد جاهزيته للديوك

المصدر: نيجني نوفغورود - أ ف ب

أظهرت الفحوص التي خضع لها مهاجم منتخب الأوروغواي لكرة القدم إدينسون كافاني الذي خرج مصاباً في المباراة ضد البرتغال ضمن الدور ثمن النهائي لكأس العالم في روسيا، عدم وجود تمزق في ربلة الساق، بحسب ما أفاد الاتحاد المحلي أمس، ما يعزز الآمال بقدرته على خوض مباراة الدور ربع النهائي ضد فرنسا الجمعة.

وخرج مهاجم نادي باريس سان جرمان الفرنسي في الشوط الثاني من مباراة الدور ثمن النهائي التي أقيمت السبت الماضي في سوتشي، بعد تسجيله هدفي منتخب بلاده (2-1) في مرمى البرتغال. وأثارت الإصابة، مخاوف من غياب كافاني عن ربع النهائي ضد فرنسا.

وأكد الاتحاد أن «اللاعب إدينسون كافاني خضع لفحص بالأشعة أكد وجود تورم (في ربلة الساق) لكن دون وجود تمزق عضلي»، مشيراً إلى أن المهاجم البالغ 31 عاماً، سيخضع لتقييم يومي في الأيام المقبلة قبل مباراة الدور ربع النهائي في مدينة نيجني نوفغورود.