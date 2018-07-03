إلغاء رحلة وزيرة الثقافة الدنماركية

المصدر: نيجني نوفغورود - رويترز

تقطعت السبل بوزيرة في الحكومة الدنمركية مع 145 مشجعاً آخرين وعائلاتهم وبعض الرعاة ومسؤولين في كوبنهاغن، بعد إلغاء رحلتهم إلى روسيا، ليغيبوا عن حضور مواجهة المنتخب الوطني أمام كرواتيا في دور 16 لكأس العالم لكرة القدم، أول من أمس، والتي انتهت بصعود المنتخب الكرواتي لربع النهائي على حساب الدنمارك بركلات الترجيح.

وشهدت مباراة كرواتيا والدنمارك لحظات درامية في ركلات الترجيح، وكان دور البطولة لحارسي مرمى المنتخبين اللذان استطاعا التصدي لخمس ركلات ترجيح.وأكد الاتحاد الدنمركي للعبة لمحطة تي.في2 التلفزيونية المحلية، أن وزيرة الثقافة ميتي بوك كانت من بين المسافرين على رحلة متجهة من كوبنهاغن إلى موسكو، ومنها إلى نيجني نوفغورود، لكن عدم توافر تصريح هبوط للطائرة في مطار كوبنهاغن ألغى الرحلة إلى موسكو.

وقالت بوك لوكالة أنباء ريتسو المحلية: «دخلنا المطار والروح المعنوية كانت عالية والألوان البيضاء والحمراء مسيطرة على المشهد. لكن قبل أن نتوجه إلى الطائرة تم إبلاغنا بأنه لا يمكننا السفر، يجب القول إن خيبة الأمل بدت على بعض الوجوه».