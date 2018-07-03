هاريدي:أشعر بالحزن لشمايكل

المصدر: نيجيني نوفغورود - د ب أ

أعرب أجي هاريدي، المدير الفني لمنتخب الدنمارك الأول لكرة القدم، عن أسفه لإهدار ثلاثة من أفضل لاعبيه لركلات الترجيح التي تصدوا لتنفيذها أمام كرواتيا في المباراة التي جمعت بين البلدين أمس في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال المدرب الدنماركي: «ثلاثة من أفضل لاعبينا أهدروا ركلات الترجيح خاصتهم».

ولم يكن للتصدي الرائع للحارس الدنماركي كاسبر شمايكل لركلة الجزاء التي نفذها قائد المنتخب الكرواتي، لوكا مودريتش، قبل نهاية الوقت الإضافي بخمس دقائق، أي جدوى ولم يحل هذا دون خروج فريقه من منافسات المونديال عقب إهدار زملائه لثلاث ركلات دفعة واحدة خلال فقرة ركلات الترجيح الحاسمة.