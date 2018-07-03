احتفالات نهاية الحرب العالميةفي روسيا

المصدر: موسكو - د ب أ

ذكر الكرملين أمس أن الجماهير الروسية احتفلت عقب فوز المنتخب الروسي على نظيره الإسباني في الدور الثاني لكأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حالية بروسيا، بشكل يضاهي احتفالات الاتحاد السوفييتي بانتهاء الحرب العالمية الثانية.

وخالف المنتخب الروسي التوقعات وتغلب على نظيره الإسباني بطل العالم 2010 بضربات الجزاء الترجيحية 4 /‏ 3 إثر التعادل خلال الوقتين الأصلي والإضافي 1 /‏ 1، ليتأهل على حسابه إلى دور الثمانية بالمونديال.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في تصريحات نشرتها وكالة أنباء «إنترفاكس»: «إذا رأيتم الشوارع أمس في كثير من المدن الروسية، ستجدون أن الاحتفالات ربما تضاهي تلك التي شهدتها في التاسع من مايو 1945». واحتشدت مجموعات كبيرة من المشجعين الروس في شوارع موسكو عقب مباراة أمس، حيث احتفلت بالفوز بالغناء والرقص والتلويح بالأعلام والهتافات باسم «روسيا».