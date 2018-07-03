نيمار يثير غضب المكسيكيين

لا يزال نجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار جونيور يثير الجدل، حيث لم يتخلَ عن المبالغة في ادّعاء الألم والإصابة عند الاحتكاك مع المنافسين.

وانتقد خوان كارلوس أوسوريو المدرب الكولومبي للمكسيك النجم البرازيلي نيمار دون أن يذكر الحادثة. وقال «أضعنا الكثير من الوقت بسبب لاعب واحد، بسبب التحكيم الذي توقف كثيراً بسبب أخطاء غير موجودة»، معتبراً أن كرة القدم «لا يجب أن تتخللها كل هذه الكوميديا، كان لهذا الأمر أثره على لعبنا، (وعلى) لاعبي فريقي (الذين) توترت أعصابهم».

وأضاف «هذا عار على كرة القدم». واعتبر نيمار أن الانتقادات له «محاولة لزعزعتي أكثر من أي أمر آخر»، بينما رفض مدربه تيتي الرد على أوسوريو.