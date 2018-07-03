لاعبو أوروغواي: غريزمان واحد منا

اعتبر لاعبو منتخب أوروغواي أن النجم والهداف الفرنسي أنطوان غريزمان، هو واحد منهم، مؤكدين أنه عندما يلتقي المنتخبان الفرنسي والأورغواياني الجمعة المقبل في ربع النهائي، ستكون المنافسة على أشدها، ولكن ذلك لا يمنع كون النجم الفرنسي أخاً لهم.

ويلعب غريزمان في صفوف أتليتيكو مدريد الإسباني بجوار خوسيه خيمنيز ودييغو غودين مدافعي أوروغواي.

وقال ناهيتان نانديز لاعب خط وسط أوروغواي للصحافيين في نيجني نوفغورود حيث تقام المباراة يوم الجمعة: غريزمان ينتمي إلى أوروغواي بشدة حتى أنه تظاهر بأنه من أوروغواي. وأضاف: بالنسبة له ستكون مباراة خاصة كما هي بالنسبة لنا. كل ما أستطيع قوله هو أننا نتمنى له أن يلعب جيداً ويتذكر أن نصفه أورغواياني.