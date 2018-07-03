تيتي:نجحنا في ضبط الإيقاع

دافع تيتي مدرب البرازيل عن نيمار ورفض اتهامه بالتمثيل، قائلاً: «أحياناً يتم الإدلاء بتصريحات في حمأة المباريات. إلا انني رأيت ما حصل، إذا رأيتم الفيديو، (ترون) أنهم قد مشوا عليه».

فيما فضل المدرب الحديث عن تطور مستوى فريقه الذي بدأ في العثور على إيقاعه بالفوز الثالث على التوالي. وقال «الفريق ما زال ينضج. أردت تكرار أداء المباراة الماضية والنضج وحدث ذلك».

وواصل المدرب البرازيلي: «ضبط إيقاع الفريق وتوزيع المجهود على دقائق المباراة أهم الأولويات التي حرصت عليها، أشكر اللاعبين على تطبيق ما اتفقنا عليه كاملاً، أشكر كل لاعب في الملعب، كلهم كانوا رجالاً أسعدوني وأسعدوا كل جماهير الفريق».