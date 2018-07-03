سامباولي يطالب بالوقت

المصدر: عواصم - وكالات

راهن خورخي سامباولي، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين على الاستمرار في منصبه خلال الفترة المقبلة، رغم خروج فريقه مبكرا من كأس العالم من أجل الحصول على فرصة لتنفيذ مشروع طويل الأجل في الكرة المحلية. ووقع سامباولي في 2017 على عقد لتدريب المنتخب الأرجنتيني يمتد لخمس سنوات.

ورغم أنه اعترف بارتكاب بعض الأخطاء في روسيا، طالب المدرب الأرجنتيني بمنحه بعض الوقت لتطوير خطته حتى لا يتعرض المنتخب الوطني مرة أخرى للتغيير على مستوى القيادة بعد تعاقب ثمانية مدربين على إدارته فنيا خلال السنوات الـ 12 الأخيرة. وذكرت بعض المصادر داخل المنتخب الأرجنتيني أنه يجب أن تمنح الخطط بعض الوقت إذا كان هناك ثقة بمردودها، حيث إن التغيير فيها يعني تغييرا جديدا في القيادة.

وانهالت الانتقادات على رأس سامباولي بعد الخروج المفاجئ، حيث لم يفلح سامباولي بمشروعه في معاونة نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ظهر بمستوى باهت أقل من المعتاد في المونديال الروسي. كما أخفق المدرب الأرجنتيني أيضا في تكوين فريق مستقر يتمتع بهوية مميزة في طريقة اللعب.