مودريتش:درست شمايكل

المصدر: نيجيني نوفغورود - د ب أ

أعرب لوكا مودريتش، قائد المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم، عن سعادته بفوز فريقه الصعب على الدنمارك، أول من أمس، وعبوره إلى دور الثمانية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وكاد مودريتش أن يسجل هدف الفوز لكرواتيا قبل خمس دقائق من الوقت الإضافي من ركلة جزاء لولا براعة الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل الذي تصدى للكرة بنجاح. وتابع مودريتش قائلاً: «إهدار ركلة الجزاء في الوقت الإضافي كان أمراً صعباً بالنسبة لي، كنت أعكف طوال اليوم على دراسة الطريقة التي يمكن أن أسجل بها هدفاً في مرمى شمايكل».

ومن جانبه، أشاد زلاتكو داليتش المدير الفني لكرواتيا، بالمساندة الكبيرة التي قدمها لاعبو الفريق لقائدهم لكي يتجاوز هذا الموقف الصعب.