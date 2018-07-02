البرازيل تخطف بطاقة التأهل من المكسيك بعد لقاء مثير

المصدر: البيان الإلكتروني

تأهل منتخب البرازيل إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، بعد فوزه على منتخب المكسيك بهدفين دون مقابل.

أحرز النجم نيمار هدف المباراة الأول في الدقيقة 51 من اللقاء إثر تمريرة عرضية من جناح تشلسي الإنجليزي ويليان، ثم صنع الهدف الثاني للبديل فيرمينيو في الدقيقة 88.

ويلاقي منتخب البرازيل الفائز من اللقاء الذي يقام اليوم بين منتخبي بلجيكا واليابان.

ورغم البداية المميزة لمنتخب المكسيك الذي دانت له السيطرة في بداية اللقاء إلا أن لاعبيه لم ينجحوا في ترجمة السيطرة إلى أهدف.

وسرعان ما تماسك رفاق نيمار وشنوا هجمات عديدة على مرمى الحارس المكسيكي أوتشوا الذي تألق في إبعاد الخطورة عن مرماه. لينجح نيمار في خطف بطاقة التأهل لراقصي السامبا بعد مباراة مثيرة.