قراء البيان يتوقعون فوز البرازيل على المكسيك

المصدر: البيان الالكتروني

أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع البيان على حسابه في تويتر البيان الرياضي حول نتيجة مباراة البرازيل والمكسيك اليوم في منافسات دور الـ 16 للمونديال، فوز المنتخب البرازيلي بنسبة 75 في المئة، فيما توقع 25 في المئة فوز المكسيك.

ويسعى المنتخب البرازيلي لكرة القدم، إلى مواصلة الطريق نحو حلم اللقب السادس في تاريخه.

لكن البرازيل تدرك أن مهمتها لن تكون سهلة أمام المكسيك، التي وقفت نداً أمامهم في النسخة الأخيرة 2014، عندما أرغمتهم على التعادل السلبي ، كما أن ممثل الكونكاكاف، فجر مفاجأة من العيار الثقيل ، بتغلبه على ألمانيا حاملة اللقب 1- 0 في المباراة الأولى.

وعامل آخر يصعب مهمة السيليساو، هو أن المكسيك تأمل في فك لعنة فشلها في بلوغ الدور ربع النهائي (المباراة الخامسة)، في النسخ الست الأخيرة، وتحديداً منذ مونديال الولايات المتحدة عام 1994.