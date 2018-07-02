فيفا يغرّم الاتحاد المغربي

المصدر: قازان - البيان الرياضي

أنزل الاتحاد الدولي لكُرة القدم «الفيفا» عُقوبة مالية في حق الاتحاد المغربي لكُرة القدم، وصلت قيمتها إلى 65 ألف فرنك سويسري، على خلفية اقتحام رئيسه فوزي لقجع ومجموعة من أعضاء الطاقم التدريبي لأسود الأطلس، أرضية الملعب، بعد نهاية مُباراة المغرب وإسبانيا، التي أقيمت بملعب «أرينا بالتيكا» بمدينة كالينينغراد.

وأكد الاتحاد الدُولي لكرة القدم «الفيفا» أن العُقوبة جاءت نظراً إلى عملية الاقتحام، إضافة إلى إلقاء فئة من الجماهير المغربي بعض القذائف صوب أرضية الملعب.

وفي سياق ذي صلة، وجّه الاتحاد الدُولي لكرة القدم إنذاراً إلى كل من نجم ليغانيس الإسباني نور الدين أمرابط، ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، ومُساعد هيرفي رُونار، الفرنسي باتريس بوميل.