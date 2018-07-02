غريزمان جاهز لتحدي الصديق غودين

المصدر: كازان - د ب أ

يستمتع أنطوان غريزمان، مهاجم منتخب فرنسا، بالمواجهة التي ستجمعه بالأوروغوياني دييغو غودين، زميله في أتلتيكو مدريد الإسباني، في دور الثمانية لمونديال روسيا، كاشفاً أنه مشجع كبير لمنتخب أوروغواي.

وبعد إطاحة فرنسا بمنتخب الأرجنتين من دور الستة عشر وفوز أوروغواي على البرتغال، يلتقي الفريقان في نيجني نوفغورود، الجمعة المقبل، حيث تجمع مواجهة من نوع خاص بين غريزمان وغودين.

وقال غريزمان: «دييغو صديق رائع، أنا معه كل يوم في غرفة خلع الملابس، وأيضاً خارج الملعب، إنه الأب الروحي لابنتي الصغيرة».

وأشار «ستكون مباراة مؤثرة للغاية، لكنها رائعة»، وتابع «عندما انتقلت إلى أتلتيكو مدريد اتصلت به، وقد تحدث بشكل جيد جداً عن النادي، ما شجعني على التوقيع».