أندرسون يتجسس على لاعبيه

المصدر: موسكو - وكالات

أقر يان أندرسون المدير الفني لمنتخب السويد بالتجسس على لاعبيه قبل مواجهة سويسرا في ثمن نهائي كأس العالم2018.

وأقدم المدرب على ذلك لمعرفة الأفضل في صفوف السويد، لتنفيذ ركلات الترجيح، وربما توصل إلى نتائج لو انتهت المواجهة ضد سويسرا في دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم بالتعادل.

وهز القائد أندرياس غرانكفيست الشباك مرتين من ركلتي جزاء، ليساعد السويد على بلوغ دور الستة عشر ووضع أندرسون قائمة للاعبين الذين يمكنهم التسديد.

وأبلغ الصحفيين في مقر إقامة الفريق: في التدريبات خلال السنوات الأخيرة كنا نلجأ لركلات الترجيح عندما تنتهي المباراة بالتعادل، ودون أن يعلم اللاعبون أي شيء عن الأمر قمت بوضع قائمة بالفعل.

وتابع: لدينا مجموعة من اللاعبين يسددون ركلات الجزاء، سأضع القائمة بالطريقة التي أراها مناسبة.