قراء البيان يتوقعون فوز كرواتيا على الدنمارك

المصدر: البيان الالكتروني

أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع البيان على حسابه في تويتر البيان الرياضي حول نتيجة مباراة كرواتيا والدنمارك اليوم في منافسات دور الـ 16 للمونديال، فوز المنتخب الكرواتي على منتخب الدنمارك بنسبة 89 في المئة، فيما توقع 11 في المئة فوز الدنمارك.

ويعود المنتخبان في لقاء اليوم، إلى ذكريات مونديال 1998، حين حققا أفضل نتيجة لهما في تاريخ مشاركاتهما في كأس العالم، حيث وصلت كرواتيا «المنتخب الناري» إلى نصف النهائي في أول مشاركة لها بعد الاستقلال عن يوغوسلافيا، قبل أن ينتهي مشوارها بهدفي الفرنسي ليليان تورام (1-2)، فيما بلغ محاربو الدنمارك ربع النهائي، وخسرت أمام البرازيل (2-3). .