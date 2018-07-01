قراء البيان يتوقعون فوز إسبانيا على روسيا

المصدر: البيان الالكتروني

أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع البيان على حسابه في تويتر البيان الرياضي حول نتيجة مباراة إسبانيا وروسيا اليوم في منافسات دور الـ 16 للمونديال، فوز المنتخب الإسباني على منتخب روسيا بنسبة 83 في المئة، فيما توقع 17 في المئة فوز روسيا.

وعلى الرغم من أن الترشيحات تصب في مصلحة المنتخب الإسباني إلا أن المنتخب الإسباني يواجه عقدة لازمته في سجل مواجهاته مع أصحاب الأرض في المونديال. وستكون مباراة اليوم هي الرابعة للمنتخب الإسباني أمام البلد المضيف للمونديال، في سجل مشاركاته بنهائيات البطولة، وقد خسر جميع المباريات الثلاث السابقة.