كافاني يُسقط البرتغال من الدور الـ16

المصدر: سوتشي - د ب أ

تأهل منتخب أوروغواي إلى دور الثمانية لمونديال روسيا بعد فوزه على نظيره البرتغالي 2 /‏‏‏1 أمس على ملعب فيشت في سوتشي ضمن فعاليات دور الستة عشر للبطولة.

ويدين منتخب أوروغواي بالفضل في هذا الفوز لإدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتين السابعة و62 وتكفل بيبي مدافع بشكتاش التركي بتسجيل الهدف الوحيد للبرتغال في الدقيقة 55. ويلتقي منتخب أوروغواي في دور الثمانية مع نظيره الفرنسي الذي فاز في وقت سابق أمس على الأرجنتين 4/‏‏‏ 3. والتقى المنتخبان البرتغال والأوروغوياني مرتين من قبل لكن مباراة أمس هي أول مواجهة تجمع بينهما في كأس العالم.

وتصدر منتخب أوروغواي المجموعة الأولى للمونديال برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات، فيما حلت البرتغال في المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد خمس نقاط من انتصار وحيد وتعادلين. ويشارك منتخب أوروغواي في المونديال للمرة الثالثة عشرة وكانت أبرز إنجازاته الفوز باللقب مرتين في نسختي 1930 و1950. أما منتخب البرتغال فيشارك للمرة السابعة وكانت أبرز إنجازاته احتلال المركز الثالث في نسخة 1966.

بداية

بدأت المباراة بشكل سريع وكادت البرتغال أن تتقدم بهدف بعد مرور دقيقتين إثر عرضية من جواو ماريو قابلها بيرناردو سيلفا برأسه لكن الكرة علت العارضة بقليل.

وكان كريستيانو رونالدو والذي لحق بمنافسه الأرجنتيني ميسي، قريباً جداً من افتتاح التسجيل للبرتغال بعد مضي خمس دقائق عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن فيرناندو موسليرا حارس أوروغواي أمسك الكرة بثبات.

وعلى عكس سير اللعب تقدم ادينسون كافاني بهدف رائع لأوروغواي في الدقيقة السابعة من ضربة رأس رائعة بعدما تلقى تمريرة أكثر من ممتازة من زميله لويس سواريز. وكاد جوزيه فونتي أن يرد بهدف التعادل للبرتغال في الدقيقة العاشرة عبر ضربة رأس قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة بجوار الشباك.

وفي الشوط الثاني بعد مضي ست دقائق عندما سدد أدريان سيلفا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة ضلت طريقها للشباك. وأدرك بيبي التعادل للبرتغال في الدقيقة 55 من ضربة رأس رائعة مستغلاً عرضية متقنة من رافاييل جيريرو.

وحصل الفريق البرتغالي على جرعة قوية من الثقة بعد هدف بيبي، حيث سيطر الفريق بشكل كامل على مجريات اللعب وسط استبسال دفاعي من جانب اوروجواي.

وتقمص كافاني دور البطولة وسجل الهدف الثاني له ولبلاده في الدقيقة 62 إثر هجمة مرتدة سريعة انتهت عند رودريجو بينتانكور الذي مرر بذكاء داخل منطقة الجزاء ليقابل نجم باريس سان جيرمان الكرة بتسديدة من لمسة واحدة بقدمه اليمنى إلى داخل الشباك.