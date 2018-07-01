كافاني باكياً: أوروغواي سعيدة

المصدر: سوتشي - د ب أ

أكد إدينسون كافاني نجم منتخب أوروغواي أن فريقه من حقه أن يحلم بالمزيد بعد التأهل إلى دور الثمانية لمونديال روسيا عبر الفوز على البرتغال 2 - 1 أمس على ملعب فيشت في سوتشي ضمن فعاليات دور الستة عشر للبطولة.

ويدين منتخب أوروغواي بالفضل في هذا الفوز لكافاني نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتين السابعة و62 وتكفل بيبي مدافع بشكتاش التركي بتسجيل الهدف الوحيد للبرتغال في الدقيقة 55.

وقال كافاني وهو يبكي «إنه أمر مثير، لا يوجد كلمات تعبر عما بداخلي، سعيد، سعيد، سعيد، علينا أن نواصل الحلم». وأضاف «سنرى كيف ستسير الأمور وسنقوم بواجبنا، نأمل أن تستمر مسيرتنا». وأشار «لقد حققنا التاريخ وهذا أمر مهم».. «أوروغواي دولة صغيرة لكنها سعيدة».