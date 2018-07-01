لافتة عنصرية روسية

المصدر: موسكو - وكالات

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمس، إنه عاقب روسيا مستضيفة كأس العالم بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف فرنك سويسري (نحو عشرة آلاف دولار) بعدما رفعت الجماهير الروسية لافتة عنصرية في الخسارة 3- 0 أمام أوروغواي.

وتلعب روسيا مع إسبانيا اليوم بعدما صعدت لدور خروج المغلوب في كأس العالم لأول مرة منذ حقبة الاتحاد السوفييتي السابق. كما غرم الفيفا الاتحاد الصربي مبلغ 20 ألف فرنك سويسري «بسبب لافتة مسيئة» خلال الهزيمة 2-0 أمام البرازيل باستاد سبارتاك في موسكو. وكانت صربيا، التي ودعت البطولة، عوقبت بغرامة بسبب لافتة مشابهة في بداية البطولة. كما تم تغريم المكسيك مبلغ 15 ألف فرنك سويسري بسبب مشكلات جماهيرها وإلقاء بعض الأشياء خلال الهزيمة 3- 0 أمام السويد. وغرم الفيفا المغرب مبلغ 65 ألف فرنك سويسري بسبب مشكلات خلال التعادل 2-2 مع إسبانيا من بينها شغب جماهيري ودخول ستة أعضاء من الطاقم التدريبي إلى الملعب بعد نهاية المباراة.