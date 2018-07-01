ماسكيرانو وبيليا يعتزلان دولياً

المصدر: بوينس إيرس - أ ف ب

أعلن لاعبا المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم خافيير ماسكيرانو ولوكاس بيليا اعتزال اللعب الدولي مباشرة بعد خروج بلادهما من الدور ثمن النهائي لكأس العالم في روسيا، بخسارتها أمس أمام فرنسا 3-4 في كازان.

وقال ماسكيرانو (34 عاماً) لشبكة «تي واي سي» الأرجنتينية: «حان الوقت لأقول: وداعاً. من الآن فصاعداً، أتمنى أن يتمكن الشبان من الوصول إلى هدفنا».

بدوره، لحق اللاعب بيليا (32 عاماً) بماسكيرانو بإعلانه الاعتزال الدولي أيضاً، قائلاً: «إنه أمر محزن، لأنه بالنسبة إلى الكثيرين هذه هي النهاية». وواصل: «آمل بأن يتمكن أولئك الذين سيأتون مع المنتخب فيما بعد أن يعملوا بسلام».