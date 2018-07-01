مبابي يحطم رقم «الجوهرة»

المصدر: كازان - أ ف ب

لم يخفِ الفرنسي الشاب كيليان مبابي فخره بأن يقارن بالجوهرة السوداء بيليه، بعدما أصبح أمس، أول لاعب دون العشرين من عمره يسجل هدفين في مباراة إقصائية في كأس العالم، منذ حقق ذلك أسطورة كرة القدم البرازيلية عام 1958 .



وكان مبابي أفضل لاعب في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس العالم في روسيا بين منتخب باده والأرجنتين بقيادة نجمها ليونيل ميسي، إذ صنع ركلة جزاء وسجل هدفين في المباراة التي انتهت بفوز الفرنسيين 4- 3 وضمنت له التأهل للدور ربع النهائي.

وأصبح اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، أول لاعب في هذه الفئة العمرية يسجل هدفين على الأقل في مرحلة إقصائية من المونديال، منذ تسجيل بيليه ثلاثة أهداف «هاتريك » في مرمى فرنسا في نصف نهائي مونديال 1958 ، وهو في السابعة عشرة من العمر فقط .