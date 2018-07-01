ديشان: كانت مباراة كبيرة حقاً

المصدر: كازان - د ب أ

قال ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي، كانت مباراة كبيرة. حصلت أخطاء بالتأكيد. بدأنا بشكل سيء لكن عرفنا ان نقوم بما يجب القيام به، أنا سعيد بأن اللاعبين حققوا التأهل الى ربع النهائي، أشعر بسعادة حقا، قلت للاعبين قبل المباراة، كان يجب ان نرد في الملعب، وقمنا بالفعل بالرد بشكل جيد».

كما حاول ديدييه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، إنقاذ نجمه كيليان مبابي من شبح الغرور، عبر التأكيد على أنه ما زال في حاجة إلى التطور على الكثير من الجوانب.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا بعد فوزه المثير على نظيره الأرجنتيني 4 /‏‏‏3 أمس، على ملعب كازان أرينا في دور الستة عشر للبطولة.

ويدين منتخب فرنسا بالفضل في هذا الفوز لمبابي الذي سجل الهدفين الثالث والرابع، وحصل بنفسه على ضربة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول. وقال ديشان: «مبابي ما زال في حاجة إلى كثير من التطور». وأضاف: «سعيد للغاية من أجله، ما زال عليه أن يتحسن في كثير من الجوانب، ولكن خلال المباراة المهمة اليوم أظهر موهبته».

ولدى سؤاله عن إمكانية مبابي بالنجم البرازيلي السابق رونالدو، قال ديشان: «رونالدو مهاجم سريع للغاية، لكن كيليان أسرع منه، حقيقي أنه يحتاج إلى مزيد من المساحات، لكن بمقدوره تنفيذ الهجمات المرتدة بشكل رائع»، مؤكداً: «لا يمكننا المقارنة بين رونالدو الفائز بلقب كأس العالم، برجل صغير لديه مهارات كبيرة لكنه ما زال في الـ19 من عمره».

استقالة

على جانب آخر، استبعد خورخي سامباولي، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، تقدمه باستقالته إلى اتحاد الكرة وقال سامباولي: «بالنسبة إلي فإن حقيقة وجودي هنا واختياري للموقع الذي أنا به الآن وما الذي كنت أسعى لتحقيقه لا يجعلني أقيم ما تقولونه».

ووصف سامباولي توديع المونديال بالمحبط، وقال: «بالنسبة إليّ إنه أمر محبط، كلمة فشل.. لا أعتقد أنه كانت هناك اختلافات كثيرة بين فرنسا والأرجنتين في المباراة. فرنسا اعتمدت على المرتدات، واستغل أخطاءنا، وقاتل المنتخب الأرجنتيني، وصنع فرصاً عديدة حتى نهاية المباراة. كان بإمكاننا التعادل».