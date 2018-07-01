الصحف الأرجنتينية صورة حزينة

المصدر: بوينس آيرس - د ب أ

أبرزت الصحف الأرجنتينية، أمس، الأداء الضعيف للمنتخب الأرجنتيني، وتمنت ألا تكون هذه الخسارة بمثابة وداع ليونيل ميسي للمنتخب الأرجنتيني.



وتحت عنوان «من الحلم إلى الكابوس »، ذكرت صحيفة «لقد حطمها المهاجم الفرنسي كيليان مبابي ». وذكرت صحيفة «كلارين « : » لم يتمكن لاعبو المدرب سامبولي من إيقاف مبابي، وتلقوا ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ». وكانت «لا ناسيون » قاسية جداً على المنتخب الأرجنتيني عبر نسختها الإلكترونية، حيث كتبت: «الأرجنتين خسرت أمام فرنسا في أسوأ أداء لها في كأس العالم منذ »2002 ، وأضافت 25 « عاماً من الإحباط ».