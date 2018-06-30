كل ما يجب أن تعرفه عن دور الـ 16

المصدر: البيان الالكتروني

بدأ اليوم السبت دور الستة عشر في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا وذلك عندما التقى المنتخبان الفرنسي والأرجنتيني في مدينة كازان.

ويستمر الدور لمدة 4 أيام يشهد كل منها مباراتين بواقع 8 مباريات تستضيفها 7 مدن في مختلف أنحاء روسيا.

ويلتقي بعد ساعة من الآن منتخبا الأوروغواي والبرتغال في مدينة سوتشي في ثانية مباريات دور الستة عشر.

أما الأحد فتجرى مباراتين: الأولى بين المنتخب الروسي والمنتخب الإسباني في العاصمة موسكو تليها مباراة المنتخبين الكرواتي والدنماركي في مدينة نوفغورد.

وفي اليوم التالي (الاثنين) يلتقي منتخبا البرازيل والمكسيك في مدينة سامارا، ثم مباراة المنتخبين البلجيكي والياباني في مدينة روستوف.

وفي آخر أيام دور الستة عشر يلتقي المنتخبان السويدي والسويسري في سان بطرسبورغ تليها مباراة المنتخبين الكولومبي والإنجليزي في العاصمة موسكو، لتحصل الفرق المتبقية في البطولة على راحة يومين استعداداً لدور الثمانية.

وشهدت في دور المجموعات تسجيل 122 هدفا و36 ألفا، و349 تمريرة صحيحة، وأشهر الحكام خلالها 158 بطاقة صفراء.

ومن المقرر ان تجرى مباريات الدور حسب القانون الجديد الخاص بالتبديلات لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث سيسمح للفريقين بإجراء تبديل رابع في حال وصول المباراة إلى الوقت الإضافي.