«فيفا»لن يعدّل «اللعب النظيف»

المصدر: موسكو - أ ف ب

أفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس، عن عدم وجود مخططات حالياً لتعديل قانون اللعب النظيف الذي منح اليابان بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي لكأس العالم على حساب السنغال، مشيراً في الوقت نفسه إلى القيام بمراجعة للنظام الذي يطبق للمرة الأولى، بعد مونديال روسيا.

وتساوت اليابان والسنغال في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط لكل منهما، والأمر ذاته بالنسبة لفارق الأهداف العامة والخاصة والمواجهة المباشرة (2-2)، إلا أن المنتخب الآسيوي انتزع بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي لحصوله على بطاقات صفراء أقل من نظيره الأفريقي.

وأثارت نهاية مباراة اليابان مع بولندا (صفر-1) في الجولة الثالثة الأخيرة في فولفوغراد الخميس، انتقادات واسعة. فبعدما أدرك اللاعبون اليابانيون أنهم ضمنوا التأهل بعد تسجيل كولومبيا هدف السبق في مرمى السنغال، قاموا بتبادل الكرات بشكل متكرر ومتهاد في منطقتهم، من دون نية للتقدم نحو منطقة الخصم، لإضاعة أكبر قدر ممكن من الوقت دون المخاطرة.

وقال المسؤول عن تنظيم الدورات والبطولات في الفيفا كولان سميث في مؤتمر صحافي «هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها (قواعد اللعب النظيف). ما نريد تجنبه هو سحب القرعة».