ميسي ونيمار خارج التشكيلة المثالية للدور الأول

المصدر: روستوف - رويترز

بعد انتهاء الدور الأول الممتع من كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا والذي شهد تسجيل أهداف متأخرة ونتائج غير متوقعة أبرزها خروج ألمانيا حاملة اللقب من البطولة فيما اختارت وكالة رويترز للأنباء التشكيلة المثالية لهذا الدور.

جو هيون-وو (كوريا الجنوبية) حارس مرمى كوريا الجنوبية الذي قدم قدرات كبيرة في ثلاث مباريات وتصدى للعديد من المحاولات الصعبة.

وفي الدفاع كيران تريبيير (إنجلترا)، ودييغو غودين (أوروغواي) وأندرياس غرانكفيست (السويد)، ومارتن كاسيريس (أوروغواي).

وفي خط الوسط نغولو كانتي (فرنسا)، ولوكا مودريتش (كرواتيا)، ودينيس تشيرشيف (روسيا) وفيليب كوتينيو (البرازيل)ز

وفي خط الهجوم كريستيانو رونالدو (البرتغال) وروميلو لوكاكو (بلجيكا).

واعتبرت وكالة الأنباء أن المدرب الأفضل لقيادة التشكيلة هو يان أندرسون مدرب السويد.

ووضعت البدلاء، وهم هيرفينغ لوزانو (المكسيك) أندرياس كريستنسن (الدنمرك) إيسكو (إسبانيا) هاري كين (إنجلترا) كيفن دي بروين (بلجيكا) وليام كارفاليو (البرتغال) غويرمو أوتشوا (المكسيك).