كأس العالم «خالية من الفضائح»

المصدر: موسكو - رويترز

احتفل مسؤولو التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بما وصفوها بأنها كأس عالم خالية من الفضائح أمس قائلين إن نظام حكم الفيديو المساعد ساهم في تحقيق نسبة صحة تبلغ 99.3 بالمئة في دور المجموعات.

وقال ماسيمو بوساكا المسؤول عن التحكيم في الفيفا «بعد 48 مباراة لم تقع فضيحة واحدة وهذا مهم للغاية».

والنهائيات الحالية في روسيا هي أول كأس عالم تستعين بنظام حكم الفيديو المساعد.

وقال الإيطالي بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا إن 95 في المئة من القرارات التي يتخذها الحكام صحيحة وإن النسبة ارتفعت إلى 99.3 بالمئة بفضل حكم الفيديو المساعد.