المونديال خالٍ من المنشطات

أكد الاتحاد الدولي أنه أجرى أكثر من 2700 فحص للمنشطات في نهائيات كأس العالم في روسيا التي انطلقت في 14 يونيو، مؤكداً عدم تسجيل أي حالة إيجابية حتى الآن.

وأوضح المسؤول عن تنظيم الدورات والبطولات في الفيفا كولان سميث في مؤتمر صحافي، «تم إجراء أكثر من 2700 اختبار منشطات، تم فحص كل لاعب مشارك مرة واحدة على الأقل، وأحياناً أكثر».

أضاف: «هناك أيضاً فحص على أربعة لاعبين على الأقل في كل مباراة، ثم يتم إرسال العينات إلى مختبر في سويسرا، ولم يسجل أي انتهاك لقانون مكافحة المنشطات في هذه المرحلة».

وتابع أنه تم وضع «برنامج شامل جداً» في هذا الصدد و«نحن راضون عن العملية التي تسير وفق الخطة» المرسومة.

ويأتي إعلان فيفا عن خلو المونديال من المنشطات ليدحض ما تردد إعلامياً عن تعاطي المنتخب الروسي للمنشطات، والشائعة التي تناولتها بعض الصحف الأوروبية عن رسوب اللاعب السويدي ماركوس بيرغ في فحص المنشطات، وهو ما ليس له أي أساس من الصحة.