بن شريفية يبتعد عن نيس 4 أشهر

المصدر: نيس - أ ف ب

ذكر نادي نيس الفرنسي لكرة القدم أمس أن حارسه الدولي التونسي معز حسن بن شريفية الذي أصيب في كتفه خلال مونديال 2018 في روسيا، خضع لعملية جراحية، وسيغيب من ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وأوضح النادي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن في ترتيب الدوري الفرنسي، أن حسن (23 عاما) خضع لعملية في مستشفى مركز باستور الجامعي في نيس أجراها له البروفسور باسكال بوالو. وأشار مصدر قريب من النادي إلى أن مدة غياب حسن الذي شارك في المباراة الأولى لتونس في المونديال ضد انجلترا (1-2) وأصيب في بدايتها وغاب عما تبقى من مباريات فريقه، عن الملاعب ستتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر.