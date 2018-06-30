اليابان غير راضية عن اللعب النظيف

المصدر: طوكيو - أ ف ب

لم يكن اليابانيون سعداء بما قام به منتخب بلادهم لكرة القدم في ربع الساعة الأخير من مباراته مع بولندا أول من أمس في مونديال روسيا 2018، لأن «اللعب النظيف استخدم بطريقة غير نظيفة».

وأعرب المشجعون اليابانيون عن امتعاضهم مما جرى، وذلك في تعليقات ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال أحدهم عبر «تويتر»، «أشك بأن الفيفا (الاتحاد الدولي للعبة) توقع أن تستخدم قاعدة اللعب النظيف (أي عدد البطاقات الصفراء التي نالها المنتخب) بهذه الطريقة غير النظيفة».

بالنسبة للياباني كين يازاوا، العامل في مجال الإعلانات، فإن «ما حصل كان بالطبع مريباً بعض الشيء، ليس من الجيد أن تسمع الجمهور يطلق صافرات الاستهجان بهذه الطريقة».

وسيلتقي المنتخب الآسيوي الذي يخوض النهائيات للمرة السادسة توالياً وفي تاريخه، مع بلجيكا التي حسمت صدارة المجموعة السابعة.

وأشار أحد المشجعين الساخطين «من المضحك التأهل بأسلوب مناقض لكرة القدم، لكن عشنا لنقاتل يوماً آخر».