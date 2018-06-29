مدرب كوستاريكا يرفض الحديث عن مستقبله

المصدر: نيجني نوفجورود - د ب أ

رفض المدير الفني لمنتخب كوستاريكا الأول لكرة القدم، أوسكار راميريز، التحدث عن احتمالية استمراره في منصبه بعد خروج الفريق من منافسات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال راميريز، بعد المباراة الأخيرة لكوستاريكا في المونديال أمام سويسرا، التي انتهت بالتعادل 2 /‏ 2: «لا أعلم ماذا سيحدث غداً، سنعود إلى كوستاريكا، وهناك سأكون مع عائلتي».

ويحيط الغموض بمسألة استمرار راميريز مع المنتخب الكوستاريكي بعد خروج الأخير من دور المجموعات في المونديال إثر تلقيه هزيمتين، وتعادله في مباراة واحدة.

وكان المنتخب الكوستاريكي في هذه النسخة من المونديال بعيداً عن المستوى الكبير الذي قدمه في مونديال البرازيل 2014، وقاده لبلوغ دور الثمانية، تحت قيادة مدربه الكولومبي السابق خورخي لويس بينتو. ونجح منتخب كوستاريكا في حصد النقطة الوحيدة له بعدما حقق تعادلاً صعباً أمام سويسرا في الدقيقة 93.