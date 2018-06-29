كرستايتش: قدمنا كل ما لدينا لإيقاف البرازيل

المصدر: موسكو - رويترز

اعترف ملادن كرستايتش مدرب صربيا، أن فريقه لم يلعب بحذر وقدم كل ما لديه لإيقاف سرعة وسلاسة والتزام دفاع البرازيل، لكنه فشل وعوقب بالأداء المذهل للمنافس في الهجوم ليودع كأس العالم لكرة القدم.

وتركت الهزيمة في اللحظات الأخيرة أمام سويسرا في مواجهة أوروبية خالصة في المجموعة الخامسة صربيا بحاجة للفوز على بطلة العالم خمس مرات لضمان التأهل، لكن شباكها اهتزت بهدفي باولينيو وتياجو سيلفا لتدفع ثمن مغامرتها. وأضاف كرستايتش: «هاجمنا في الشوط الأول ما عدا اللحظة التي أحرزت منها البرازيل الهدف الأول. هذه اللحظات يحسمها اللاعبون أصحاب الكفاءة.