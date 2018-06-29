إصابة مارسيلو ليست خطيرة

المصدر: موسكو - د ب أ

عانى الظهير الأيسر للمنتخب البرازيلي، مارسيلو، من آلام قوية في الظهر خلال مباراة فريقه أمام صربيا يوم الأربعاء، ولكن الجهاز الطبي لمنتخب «السامبا» أكد أن لاعب ريال مدريد يتمتع بحالة جيدة بعد أن تلقى العلاج.

وكشف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن مارسيلو أصيب بـ «تشنجات» في العمود الفقري ولكنه تلقى العلاج وأصبح بحالة جيدة.

وبعد مرو 10 دقائق من مباراة البرازيل أمام صربيا، هاجمت مارسيلو آلام قوية في الظهر ليغادر ملعب اللقاء ويحل اللاعب فليبي لويس بدلاً منه. وفازت البرازيل على المنتخب الصربي بهدفين نظيفين وتأهلت لدور الستة عشر لمواجهة المنتخب المكسيكي يوم الاثنين المقبل بمدينة سامارا الروسية.