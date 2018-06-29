ليلة غريبة لجماهير سويسرا

المصدر: نيجني نوفغورود - د ب أ

كانت ليلة غريبة بالنسبة للجماهير السويسرية، في طريقهم إلى استاد نيجني نوفجورود في طقس بارد على ضفاف نهر الفولجا. قبل المباراة الأخيرة للفريق في المجموعة الخامسة من مونديال روسيا أمام كوستاريكا، كانت الجماهير تدرك أن نقطة التعادل ستكون كافية للعبور إلى دور الستة عشر، لكن الجماهير طمعت في الفوز من أجل إنهاء المشوار في صدارة المجموعة.

في النهاية كان من الممكن أن يتأهل الفريق حتى لو خسر، مع معرفة أن المنتخب الصربي كان متأخرا أمام البرازيل صفر- 2 في الدقيقة 68 لينعكس ذلك على الجماهير السويسرية. في باقي أرجاء الملعب كانت القصة مختلفة فرغم خروج منتخب كوستاريكا من كأس العالم، كانت جماهير الفريق في حالة من الاحتفال بعد أن سجل الفريق أول هدفين له في كأس العالم. وفعلت الآلاف من الجماهير الروسية المثل داخل الملعب، دعماً لمنتخب كوستاريكا، في خطوة مماثلة لما حدث مع منتخب صربيا خلال مباراته السابقة أمام سويسرا.

احتفال الجماهير

احتفلت الجماهير الروسية والسويسرية قبل مباراة أول من أمس في نيجني نوفجورود، في الوقت الذي ظهرت فيه حالة من عدم التصديق والشماتة، عقب خروج المنتخب الألماني بطل العالم من المونديال على يد كوريا الجنوبية. وتصدر منتخب السويد ترتيب المجموعة السادسة، ليصبح منتخب سويسرا على موعد مع مواجهة أسهل نسبياً أمام السويد في دور الستة عشر، بدلاً من المواجهة التي كانت متوقعة أمام ألمانيا.