مساندة ملكية لنجوم «الماتادور»

المصدر: مدريد - د ب أ

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن فيليبي السادس ملك إسبانيا سيكون متواجداً الأحد المقبل في العاصمة الروسية موسكو لمؤازرة نجوم منتخب بلاده «الماتادور» في مباراته أمام روسيا في دور الستة عشر لبطولة كأس العالم.

وتأهلت إسبانيا، بقيادة مدربها فيرناندو هييرو، إلى ثاني أدوار المونديال بعد أن احتلت صدارة المجموعة الثانية لتواجه منتخب البلد المضيف، صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى.

وتقام المباراة في ملعب لوجنيكي بموسكو، ولم يتأكد بشكل رسمي حتى الآن حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال في تصريحات صحفية: «سأرى المباراة هذا مؤكد، سأشجع الفريق، ولكن لا أعرف حتى الآن إذا كنت سأذهب إلى الملعب». وحرص فيليبي السادس على توديع المنتخب الإسباني قبل المونديال وقبل توجه «الماتادور» لمدينة كراسنودار الروسية لإقامة معسكره.