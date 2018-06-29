رابطة «بوندسليغا»: خيارات لوف تدمرنا

المصدر: برلين - وكالات

انتقدت وسائل الإعلام الألمانية، خروج المنتخب الألماني من بطولة كأس العالم ، وكان لدى رابطة الدوري الألماني لكرة القدم شيء لتقوله أيضاً، على الأقل عبر النسخة الإنجليزية بموقعها الرسمي أمس، وأضافت الرابطة: «إذا كانت الأعراض هي أنه لا يعرف تشكيله المفضل، فإن المرض هو اختيار غريب للاعبين في المقام الأول».

وتحت عنوان «خمسة أسباب أدت لخروج ألمانيا من كأس العالم 2018 بروسيا»، دخلت الرابطة في تفاصيل الخسارة التاريخية، تحت عنوان «إشباع الجوع؟»، «اختيارات غريبة للاعبين» «مجموعة مقسمة» «ثقل التاريخ» و «انتشار المعرفة الألمانية».

وتعتبر رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، هي التي تدير دوري الدرجتين الأولى والثاني للبوندسليغا، فيما يعتبر المنتخب الألماني تحت مظلة الاتحاد الألماني لكرة القدم.

بينما لم يوجه أسئلة ليواخيم لوف، لعدم استدعائه ليروي ساني، تساءل التقرير عن عدم ضم ساندرو فاغنر مهاجم بايرن ميونخ للفريق، ورجح أن تغييرات التشكيلة الأساسية التي أجراها لوف، أظهرت «أنه لا يعرف أفضل تشكيل ممكن». ولكن الرابطة ذكرت أيضاً، أن المنتخب الألماني كان «في رفقة جيدة»، بعدما بات ثالث حامل لقب على التوالي يخرج من دور المجموعات، عقب إيطاليا في 2010، وإسبانيا في 2014.